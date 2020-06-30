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Три человека пострадали, врезавшись на легковушке в стену дома в Ростовской области

Три человека пострадали, врезавшись на легковушке в стену дома в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП пострадали три человека. Авария случилась ночью 1 июля в хуторе Солонцовском на улице Мира.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и угодил в стену жилого дома. В результате аварии получили травмы три человека: водитель и две пассажирки легковушки.

К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. В ликвидации ЧП участвовали спасатели Шолоховского ПСГ.

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