Три человека пострадали, врезавшись на легковушке в стену дома в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП пострадали три человека. Авария случилась ночью 1 июля в хуторе Солонцовском на улице Мира.По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и угодил в стену жилого дома. В результате аварии получили травмы три человека: водитель и две пассажирки легковушки.К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. В ликвидации ЧП участвовали спасатели Шолоховского ПСГ.