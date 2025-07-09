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Трехлетний малыш пострадал в ДТП с 16-летним мотоциклистом в Ростовской области

Трехлетний малыш пострадал в ДТП с 16-летним мотоциклистом в Ростовской области

Трехлетний малыш попал под колеса мотоцикла, за рулем которого был 16-летний подросток. Об этом сообщили в областном отделении ГИБДД.

Происшествие случилось вечером 8 июля в хуторе Самбуров, находящемся в Каменском районе. Согласно имеющимся сведениям, мать гуляла со своим трехлетним сыном рядом с домом по адресу: улица Аллейная, 12/1. В этот момент по той же дороге ехал шестнадцатилетний юноша на мотоцикле "Минск", не имеющем номерных знаков. Двигаясь в том же направлении, что и мать с ребенком, мотоциклист сбил мальчика.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшего ребенка быстро доставили в больницу. К счастью, серьезных травм удалось избежать, и состояние малыша не вызывает опасений.
Фото: Госавтоинспекция РО
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