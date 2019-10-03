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Супружеская пара в Ростове обокрала квартиру

Супружеская пара в Ростове обокрала квартиру
В Ростове-на-Дону супруги обокрали квартиру. Происшествие случилось в Советском районе города. Об этом 6 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Местная жительница пришла домой и увидела, что замок входной двери её квартиры взломан. Оказалось, что у неё украли телевизор. Она обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний мужчина и его 29-летняя жена. Потерпевшая пояснила, что сумма причинённого ей ущерба составила 20 тысяч рублей.

- В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве.

Супруги успели продать телевизор, так что вернуть своё имущество женщине не удалось. Мужчину поместили под стражу, а его жена находится под подпиской о невыезде.

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