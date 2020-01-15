В Ростове эвакуировали Пролетарский районный суд



В Ростове эвакуировали сотрудников и посетителей Пролетарского районного суда. Учреждение расположено на площади Карла Маркса. Инцидент произошёл 17 января около полудня.



По предварительным данным, в суд позвонил неизвестный и сообщил о минировании. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Работников и посетителей суда вывели из здания. Помещение проверяют кинологи с собаками.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области инцидент никак не прокомментировали.



Добавим, что аналогичные звонки поступили в суды Москвы. Эвакуированы Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Басманный суды столицы.

