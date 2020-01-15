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В Ростове эвакуировали Пролетарский районный суд

В Ростове эвакуировали Пролетарский районный суд
В Ростове эвакуировали сотрудников и посетителей Пролетарского районного суда. Учреждение расположено на площади Карла Маркса. Инцидент произошёл 17 января около полудня.

По предварительным данным, в суд позвонил неизвестный и сообщил о минировании. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Работников и посетителей суда вывели из здания. Помещение проверяют кинологи с собаками.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области инцидент никак не прокомментировали.

Добавим, что аналогичные звонки поступили в суды Москвы. Эвакуированы Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Басманный суды столицы.

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