Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Суд в Ростове вынес приговор женщине, в шутку сообщившей о террористическом акте

Суд в Ростове вынес приговор женщине, в шутку сообщившей о террористическом акте
Женщина, сообщившая о выдуманном террористическом акте, признана виновной в Ростове. Она получила три года лишения свободы условно.

Как сообщили в Советском районном суде города, в момент совершения преступления она была пьяна. Решив пошутить, она позвонила по горячей линии экстренной службы и, разговаривая с психологом, рассказала, что собирается взорвать один из объектов инфраструктуры.

Вскоре стало известно, что женщина соврала. С помощью номера телефона, с которого она звонила, подозреваемую вычислили. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Фигурантка полностью признала свою вину, и приговором Советского районного суда ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.