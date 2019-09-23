Суд в Ростове вынес приговор женщине, в шутку сообщившей о террористическом акте



Женщина, сообщившая о выдуманном террористическом акте, признана виновной в Ростове. Она получила три года лишения свободы условно.



Как сообщили в Советском районном суде города, в момент совершения преступления она была пьяна. Решив пошутить, она позвонила по горячей линии экстренной службы и, разговаривая с психологом, рассказала, что собирается взорвать один из объектов инфраструктуры.



Вскоре стало известно, что женщина соврала. С помощью номера телефона, с которого она звонила, подозреваемую вычислили. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



Фигурантка полностью признала свою вину, и приговором Советского районного суда ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.