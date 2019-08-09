Столкновение двух иномарок в Ростовской области попало на видео



Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок попало на видео. Авария случилась 11 августа на автодороге Центр - Артем.



Дорогу не поделили «Хендай Солярис» и «Шевроле Лачетти». Первый пытался проскочить на желтый сигнал светофора и не пропустил вторую иномарку, ударив всмятку ее заднюю часть.



Авария случилась на перекрестке и на несколько часов буквально парализовала движение на проезжей части.



К месту прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые разбирались в обстоятельствах аварии и регулировали движение. О пострадавших информация уточняется.

https://youtu.be/WTuGi8__aks