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Столкновение двух иномарок в Ростовской области попало на видео

Столкновение двух иномарок в Ростовской области попало на видео
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок попало на видео. Авария случилась 11 августа на автодороге Центр - Артем.

Дорогу не поделили «Хендай Солярис» и «Шевроле Лачетти». Первый пытался проскочить на желтый сигнал светофора и не пропустил вторую иномарку, ударив всмятку ее заднюю часть.

Авария случилась на перекрестке и на несколько часов буквально парализовала движение на проезжей части.

К месту прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые разбирались в обстоятельствах аварии и регулировали движение. О пострадавших информация уточняется.
https://youtu.be/WTuGi8__aks

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