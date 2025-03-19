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В Ростове во время ДТП на улице Стадионной пострадала 20-летняя пассажирка

В Ростове во время ДТП на улице Стадионной пострадала 20-летняя пассажирка
В Ростове-на-Дону на улице Стадионной произошло ДТП. Подробности произошедшего сообщили в УГИБДД по региону. 

Инцидент случился 19 марта около 19:30 в районе пересечения улиц Стадионной и Целиноградской.

Водитель «Мазды», 27-летний мужчина, не уступил дорогу 20-летнему водителю «Шевроле» на нерегулируемом перекрестке. На высокой скорости автомобили столкнулись. Машину молодого водителя отбросило на бетонный столб.

В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «Мазды».
Фото: соцсцети.
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