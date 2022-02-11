Стали известны подробности смерти пропавшей в Ростовской области пенсионерки
В Ростовской области мертвой нашли 84-летнюю женщину. Тело Антонины Федотовой обнаружили днем 14 февраля в поселке Павлово-Мануйловском Неклиновского района.
Как сообщает DonDay.ru, труп пенсионерки обнаружили за ее огородом. Причины смерти бабушки станут ясны после проведения ряда экспертиз. Предварительно известно, что следов насильственной смерти на теле не нашли.
Напомним, Антонина Федотова ушла из дома 12 февраля. Не дождавшись женщину, родственники обратились в полицию и к волонтерам. К сожалению, найти ее живой не удалось.