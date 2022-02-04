Стали известны обстоятельства смерти пропавшей в Волгограде пенсионерки
Стали известны подробности смерти пропавшей 87-летней женщины в Волгодонске. Тело Веры Мохтиной нашли на улице Морской 4 февраля.
DonDay – Волгодонск сообщает, что тело пенсионерки обнаружили в ливневой канализации. Очевидно, женщина искала дорогу домой, но провалилась в открытую яму, где от переохлаждения скончалась. Следователи выясняют, почему ливневка, которая находится в проходном месте, была открыта.
Вера Мохтина нуждалась в помощи медиков, к тому же не ориентировалась в пространстве. Из дома она ушла 2 февраля, без верхней одежды. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Но спустя двое суток стало известно, что женщина погибла.