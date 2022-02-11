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Пропавшую на Дону пенсионерку нашли мертвой спустя два дня поисков

Пропавшую на Дону пенсионерку нашли мертвой спустя два дня поисков

В Ростовской области пропавшую без вести 84-летнюю женщину нашли мертвой спустя два дня поисков. О местонахождении Антонины Федотовой (Винниковой) ничего не было известно с 12 февраля.

Антонина ушла из дома в поселке Павло-Мануйловском Неклиновского района. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам. К поискам подключились и СМИ. Однако живой пенсионерку больше никто не видел.

Антонину Федотову нашли мертвой спустя пару дней. Обстоятельства ее гибели остаются пока не известны.
Фото: Лиза Алерт
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