Пропавшую на Дону пенсионерку нашли мертвой спустя два дня поисков
В Ростовской области пропавшую без вести 84-летнюю женщину нашли мертвой спустя два дня поисков. О местонахождении Антонины Федотовой (Винниковой) ничего не было известно с 12 февраля.
Антонина ушла из дома в поселке Павло-Мануйловском Неклиновского района. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам. К поискам подключились и СМИ. Однако живой пенсионерку больше никто не видел.
Антонину Федотову нашли мертвой спустя пару дней. Обстоятельства ее гибели остаются пока не известны.