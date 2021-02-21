Стали известны подробности массовой аварии на трассе под Ростовом

Стали известны подробности массового ДТП под Ростовом. Происшествие случилось 25 февраля в 10:30 на трассе М-4 «Дон».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель КамАЗа ехал в сторону донской столицы. В районе 1 060-го километра он сократил безопасную дистанцию и зацепил автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 25-летнего парня. От сильного удара отечественная легковушка врезалась в стоящую на светофоре «Тойоту». А 67-летний водитель иномарки столкнулся с КамАЗом, находившимся впереди.Несмотря на плачевный вид транспорта, который вряд ли подлежит восстановлению, все участники ДТП остались целы.