Стали известны подробности массового ДТП на трассе М-4 под Новошахтинском

Фото: УГИБДД по РО.

Стали известны подробности массового ДТП на М-4 в Ростовской области. ЧП произошло днем 31 октября под городом Новошахтинском.Примерно в полдень 54-летний водитель грузовика «Скания» ехал в сторону Москвы. В районе поворота на Новошахтинск мужчина не справился с управлением. Машина врезалась в другой большегруз марки «МАН». По инерции последний продолжил движение и въехал в легковой автомобиль «Почты России», который отбросило на полуприцеп третьего грузовика марки «МАН».Из-за аварии сотни автомобилистов застряли посреди дороги. Пробка растянулась почти на 20 километров.По информации УГИБДД по Ростовской области, участники ДТП не пострадали. В «Почте России» добавили, что инцидент не отразится на обслуживании клиентов – отправлений в машине не было.