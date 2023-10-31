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Стали известны подробности массового ДТП на трассе М-4 под Новошахтинском

Стали известны подробности массового ДТП на трассе М-4 под Новошахтинском
Стали известны подробности массового ДТП на М-4 в Ростовской области. ЧП произошло днем 31 октября под городом Новошахтинском.

Примерно в полдень 54-летний водитель грузовика «Скания» ехал в сторону Москвы. В районе поворота на Новошахтинск мужчина не справился с управлением. Машина врезалась в другой большегруз марки «МАН». По инерции последний продолжил движение и въехал в легковой автомобиль «Почты России», который отбросило на полуприцеп третьего грузовика марки «МАН».

Из-за аварии сотни автомобилистов застряли посреди дороги. Пробка растянулась почти на 20 километров.

По информации УГИБДД по Ростовской области, участники ДТП не пострадали. В «Почте России» добавили, что инцидент не отразится на обслуживании клиентов – отправлений в машине не было.
Фото: УГИБДД по РО.
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