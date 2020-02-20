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Стала известна личность пострадавшей при взрыве в Азове

Стала известна личность пострадавшей при взрыве в Азове
Стало известно, кто пострадал в результате взрыва газа в Азове. Rostov.ru удалось выяснить личность потерпевшего и то, в каком состоянии он находится.

Взрыв прогремел в трёхэтажном доме в переулке Павлова. Мгновенно в квартире, где случилось ЧП, начался пожар. Пламя охватило площадь 60 квадратных метров. Спасатели вывели на улицу 49 человек.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 79 человек и 22 единицы техники. На тушение огня ушло примерно полтора часа.

В результате взрыва погибли два человека. Ещё один получил травмы. Пострадавшей оказалась 68-летняя пенсионерка. В крайне тяжёлом состоянии её доставили в Центральную городскую больницу Азова. По информации инсайдера, у женщины диагностировали закрытый перелом ключицы, черепно-мозговую травму, около 15% ожогов лица и гортани. Женщину доставили в реанимацию. За её жизнь борются врачи.

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