Стала известна личность пострадавшей при взрыве в Азове



Стало известно, кто пострадал в результате взрыва газа в Азове. Rostov.ru удалось выяснить личность потерпевшего и то, в каком состоянии он находится.



Взрыв прогремел в трёхэтажном доме в переулке Павлова. Мгновенно в квартире, где случилось ЧП, начался пожар. Пламя охватило площадь 60 квадратных метров. Спасатели вывели на улицу 49 человек.



К ликвидации последствий ЧП привлечены 79 человек и 22 единицы техники. На тушение огня ушло примерно полтора часа.



В результате взрыва погибли два человека. Ещё один получил травмы. Пострадавшей оказалась 68-летняя пенсионерка. В крайне тяжёлом состоянии её доставили в Центральную городскую больницу Азова. По информации инсайдера, у женщины диагностировали закрытый перелом ключицы, черепно-мозговую травму, около 15% ожогов лица и гортани. Женщину доставили в реанимацию. За её жизнь борются врачи.