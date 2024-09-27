В Ростовской области спасли пенсионерку, которой стало плохо в собственной квартире

Фото: ДПЧС

В Веселовском районе донского региона спасли пенсионерку, запертую в квартире. Происшествие случилось 24 сентября в хуторе Верхний Соленый. Информацию об этом сообщили в региональном ДПЧС.Весь день 83-летняя женщина не отвечала на звонки. Днем к ней домой пришёл социальный работник, но ему никто не открыл двер. Тогда он вызвал спасателей.Когда специалисты прибыли на место, они взломали дверь. Оказалось, что пенсионерке стало плохо.Женщину спасатели отнесли в автомобиль скорой помощи. Пенсионерку отвезли в больницу.