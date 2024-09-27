В Ростовской области спасли пенсионерку, которой стало плохо в собственной квартире
В Веселовском районе донского региона спасли пенсионерку, запертую в квартире. Происшествие случилось 24 сентября в хуторе Верхний Соленый. Информацию об этом сообщили в региональном ДПЧС.
Весь день 83-летняя женщина не отвечала на звонки. Днем к ней домой пришёл социальный работник, но ему никто не открыл двер. Тогда он вызвал спасателей.
Когда специалисты прибыли на место, они взломали дверь. Оказалось, что пенсионерке стало плохо.
Женщину спасатели отнесли в автомобиль скорой помощи. Пенсионерку отвезли в больницу.