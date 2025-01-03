Спасатели из Ростовской области ликвидировали бомбу времен ВОВ

Фото: ГУ МЧС по РО

Спасатели из Ростовской области обезвредили авиабомбу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 3 января.В станице Советской, расположенной в Волгоградской области, был обнаружен взрывоопасный снаряд. Местные жители незамедлительно обратились в службу спасения. Прибывшие на место донские пиротехники определили, что это авиабомба ФАБ-100, относящаяся к временам Великой Отечественной войны.Для безопасного уничтожения бомбы сотрудники МЧС вывезли её на полигон, где нет людей, и произвели подрыв.