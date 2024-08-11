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Спасатели из Ростовской области обезвредили две авиабомбы времен ВОВ

Спасатели из Ростовской области обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
Спасатели из Ростовской области обезвредили две авиабомбы времен ВОВ. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фугасную авиабомбу нашли в ходе проведения земляных работ. Снаряд весом в 250 килограмм обнаружили в селе Пичуга Волгоградской области. Еще одну немецкую авиабомбу нашли в Ейске. Снаряд SD-250, который пролежал в земле более 80 лет, извлекли из грунта.

Авиабомбы спасатели обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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