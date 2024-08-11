Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели из Ростовской области обезвредили две авиабомбы времен ВОВ. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Фугасную авиабомбу нашли в ходе проведения земляных работ. Снаряд весом в 250 килограмм обнаружили в селе Пичуга Волгоградской области. Еще одну немецкую авиабомбу нашли в Ейске. Снаряд SD-250, который пролежал в земле более 80 лет, извлекли из грунта.Авиабомбы спасатели обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения.