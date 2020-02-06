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На Дону при пожаре в частном доме погиб один человек

На Дону при пожаре в частном доме погиб один человек
В Ростовской области произошёл пожар в частном доме. В станице Мечетинской Зерноградского района горело одноэтажное здание. Возгорание случилось 7 февраля около 1:30.

К дому на улице Южной приехали семь пожарных и две единицы техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила десять квадратных метров. Спасатели эвакуировали людей из здания. Увы, один человек так и не смог выбраться. Его тело пожарные вынесли на улицу после тушения. Личность погибшего устанавливается.

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