Серия взрывов после атаки беспилотников попала на видео в Зернограде
Камеры в Зернограде Ростовской области записали серию взрывов. Кадры публикует издание DonDay.
Грохот раздался над городом ночью 9 апреля. От громких звуков у припаркованных во дворах автомобилей сработала сигнализация.
Силами ПВО воздушная атака была отражена. По информации врио губернатора Ростовской области, упавшие обломки БПЛА повредили крышу дома и гараж на улице Лазо.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.