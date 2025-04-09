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Серия взрывов после атаки беспилотников попала на видео в Зернограде

Серия взрывов после атаки беспилотников попала на видео в Зернограде
Камеры в Зернограде Ростовской области записали серию взрывов. Кадры публикует издание DonDay.

Грохот раздался над городом ночью 9 апреля. От громких звуков у припаркованных во дворах автомобилей сработала сигнализация.

Силами ПВО воздушная атака была отражена. По информации врио губернатора Ростовской области, упавшие обломки БПЛА повредили крышу дома и гараж на улице Лазо.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Фото и видео: DonDay
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