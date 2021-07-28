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Семеро в реанимации: на химкобинате в Каменске произошел пожар

Семеро в реанимации: на химкобинате в Каменске произошел пожар
В городе Каменске-Шахтинске произошел пожар на химическом комбинате. ЧП случилось вечером 29 июля.

Производственное оборудование загорелось около 20:30. Огонь быстро распространялся по зданию. Сотрудники комбината позвонили по номеру 112. На место направили все экстренные службы, в их числе медиков, пожарных.

Как сообщил DonDay.ru, в результате ЧП пострадали семь человек. Их доставили в ЦГБ Каменска. Их в тяжелом состоянии подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пострадавшим диагностировали химические ожоги различной степени тяжести. Врачи продолжают бороться за их жизни.

Причины пожара пока неизвестны.

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