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В Таганроге случился крупный пожар на рынке

В Таганроге случился крупный пожар на рынке
В Таганроге произошел пожар на Николаевском рынке. ЧП случилось около 20 часов 3 июля на Николаевском шоссе, 2.

Возгорание произошло в мясном павильоне. Огонь быстро распространялся, охватывая продукцию, оборудование и мебель. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 человек личного состава на четырех машинах. К приезду пожарных пламя охватило порядка 150 квадратных метров. Потушить здание удалось через час.

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