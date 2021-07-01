В Таганроге случился крупный пожар на рынке
В Таганроге произошел пожар на Николаевском рынке. ЧП случилось около 20 часов 3 июля на Николаевском шоссе, 2.
Возгорание произошло в мясном павильоне. Огонь быстро распространялся, охватывая продукцию, оборудование и мебель. Очевидцы тут же вызвали спасателей.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 человек личного состава на четырех машинах. К приезду пожарных пламя охватило порядка 150 квадратных метров. Потушить здание удалось через час.