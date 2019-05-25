Сбил в поле напарника: в Сальске на тракториста завели дело



В Сальском районе на тракториста завели уголовное дело за то, что он сбил в поле напарника. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».



По версии прокуратуры Ростовской области, происшествие случилось 8 апреля в селе Екатериновка. Тракторист не заметил, что его товарищ отошел от агрегата и продолжал чистить оборудование сеялки. Мужчина на спецтехнике случайно сбил напарника. В результате случившегося дончанин получил травмы и был доставлен в больницу. После этого сотрудники надзорного ведомства начали проверку.



В скором времени в отношении тракториста возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».