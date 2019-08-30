Сбежавший из колонии в Новочеркасске убийца может скрываться в Аксае



Стало известно, где может скрываться убийца, сбежавший из колонии в Новочеркасске. По имеющейся информации ГУФСИН по Ростовской области, 44-летний Александр Гросс скрывается на территории Аксайского района.



Напомним, мужчина отбывал срок в колонии Новочеркасска за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Он 25 августа сбежал из колонии-поселения при ИК-14. Мужчина был приговорён к 17 годам колонии строгого режима. В апреле 2018 года его перевели в колонию-поселение. Через полтора года, 16 августа 2019 года, Гросса снова отправили в учреждение строгого режима. До выхода на свободу ему оставалось около двух лет. Не дождавшись, когда новый приговор вступит в законную силу, убийца сбежал.



В пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области сообщили, что Гросс был замечен на территории Акайского районе. Он одет в синие шорты, футболку в чёрно-синюю полоску и чёрные сланцы. Отмечается, что он может искать временную работу разнорабочего на сельскохозяйственных объектах. Может передвигаться на попутках.



Если вы узнаете местоположение Александра Гросса, сообщите по телефонам 8-863-249-82-10, 8-863-249-82-88, 8-863-249-82-57, 8-929-813-33-86 или 02.