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Сбежавшего Александра Гросса, обвиняемого в убийстве, задержали в Ростовской области

Сбежавшего Александра Гросса, обвиняемого в убийстве, задержали в Ростовской области

Сбежавшего из колонии мужчину, обвиняемого в убийстве, задержали в Ростовской области. Об этом стало известно 4 октября, сообщает DonDay.ru.

Александр Гросс отбывал срок за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Он сбежал из колонии Новочеркасска 25 августа. Преступника разыскивали полтора месяца. Как оказалось, он сковывался в лесу в Заветинском районе.

Ориентировка на розыск злоумышленника была разослана по всему региону. Гросса узнали местные жители и сообщили правоохранителям место, где он скрывается.

Полицейские выехали на место и задержали Александра Гросса.
Напомним, он сбежал из колонии-поселения #14, отогнув решетку заграждения. Он должен был выйти на свободу в 2022 году. Теперь ему грозит более длинный срок.

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