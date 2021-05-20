Под Ростовом-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега»

Фото с места происшествия / Это Ростов-на-Дону.

ТЦ «Мега» эвакуировали под Ростовом-на-Дону. Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в экстренные службы около 19 часов 22 мая.Людей через систему оповещения попросили покинуть здание через запасные выходы. На место выезжали все экстренные службы, но ничего подозрительного не нашли, сообщили в ГО и ЧС по Аксайскому району. Спустя некоторое время покупателей пустили в здание.Несколькими часами ранее в Ростове эвакуировали ТРЦ «Рио». В торговый центр поступило сообщение о минировании.