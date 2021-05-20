Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега»

Под Ростовом-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега»
Фото с места происшествия / Это Ростов-на-Дону.

ТЦ «Мега» эвакуировали под Ростовом-на-Дону. Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в экстренные службы около 19 часов 22 мая.

Людей через систему оповещения попросили покинуть здание через запасные выходы. На место выезжали все экстренные службы, но ничего подозрительного не нашли, сообщили в ГО и ЧС по Аксайскому району. Спустя некоторое время покупателей пустили в здание.

Несколькими часами ранее в Ростове эвакуировали ТРЦ «Рио». В торговый центр поступило сообщение о минировании.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.