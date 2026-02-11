Ростовская АЭС функционирует в штатном режиме, несмотря на ночную атаку БПЛА

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская атомная электростанция продолжила свою работу в штатном режиме, несмотря на массированную атаку беспилотников, произошедшую в ночь на 11 февраля. Об этом официально заявили представители пресс-службы предприятия.Напомним, что в указанную ночь Ростовская область подверглась атаке БПЛА, зафиксированной в 12 муниципалитетах региона. Среди них: Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский районы, а также города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.По словам главы региона, среди населения никто не пострадал, но есть последствия на земле. К счастью, атака не затронула территорию Ростовской АЭС, расположенной вблизи города Волгодонска. Все четыре энергоблока работают в штатном режиме.