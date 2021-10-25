Ростовчанка на иномарке с двумя детьми провалилась в огромную яму на дороге

Фото и видео: rostov_roads.

Ростовчанка на «Пежо 206» угодила в огромную яму на дороге в пяти минутах от своего дома. Происшествие случилось на улице Татарской 26 октября около 14:00.На своей странице в соцсети Анастасия М. рассказала, что провал на проезжей части образовался из-за порыва водопровода. Такая ситуация здесь возникает не впервые, поэтому девушка смело поехала по луже. Но не успела преодолеть и полпути, как оказалась в яме. В этот момент в машине с ней были маленькие сын и дочь.Анастасия выбралась из авто, вытащила детей и вызвала спасателей и ГИБДД. Они помогли ей отогнать иномарку к дому. Восстановлению она не подлежит. Однако происшествие зафиксировано как ДТП, поэтому теперь машину ждет экспертиза. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области происшествие пока не комментируют.