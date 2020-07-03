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В Таганроге кроссовер провалился в яму на дороге

В Таганроге кроссовер провалился в яму на дороге
Фото: vk.com/taganrog_dps
В Таганроге иномарка провалилась в яму с водой. Инцидент произошёл на улице Фрунзе 6 июля.

По словам очевидцев, в районе старого вокзала на проезжей части образовался провал. Яма появилась в месте порыва трубопровода и заполнилась водой. Здесь вёл работы таганрогский водоканал. Рабочие установили перед провалом знак. Но, судя по всему, девушка, управлявшая «Тойотой Рав-4», его не заметила.

Иномарка, объезжая ограждение справа, «села» двумя передними колёсами в яму. Из-за случившегося некоторое время на данном участке дороги движение было затруднено.

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