В Таганроге кроссовер провалился в яму на дороге

Фото: vk.com/taganrog_dps

В Таганроге иномарка провалилась в яму с водой. Инцидент произошёл на улице Фрунзе 6 июля.По словам очевидцев, в районе старого вокзала на проезжей части образовался провал. Яма появилась в месте порыва трубопровода и заполнилась водой. Здесь вёл работы таганрогский водоканал. Рабочие установили перед провалом знак. Но, судя по всему, девушка, управлявшая «Тойотой Рав-4», его не заметила.Иномарка, объезжая ограждение справа, «села» двумя передними колёсами в яму. Из-за случившегося некоторое время на данном участке дороги движение было затруднено.