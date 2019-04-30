В Таганроге разыскивают пропавшую неделю назад пенсионерку



Нуждающуюся в помощи пенсионерку разыскивают в Таганроге. 72-летняя Валентина Ганич ушла из дома на улице Бабушкина 24 апреля, и с тех пор о ней нет никакой информации.



Родственники женщины, когда она не вернулась домой, подали заявление в полицию. Валентина Васильевна страдает психическим заболеванием и сахарным диабетом, поэтому может нуждаться в медицинской помощи.



На вид ей - 72-75 лет, рост - 167 сантиметров, светлые волосы, короткая стрижка, родинка на правой щеке. Во что была одета пенсионерка, неизвестно.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Валентины Ганич, просьба позвонить по номерам: +7-989-529-31-17, +7-918-596-57-94.