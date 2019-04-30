Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге разыскивают пропавшую неделю назад пенсионерку

В Таганроге разыскивают пропавшую неделю назад пенсионерку
Нуждающуюся в помощи пенсионерку разыскивают в Таганроге. 72-летняя Валентина Ганич ушла из дома на улице Бабушкина 24 апреля, и с тех пор о ней нет никакой информации.

Родственники женщины, когда она не вернулась домой, подали заявление в полицию. Валентина Васильевна страдает психическим заболеванием и сахарным диабетом, поэтому может нуждаться в медицинской помощи.

На вид ей - 72-75 лет, рост - 167 сантиметров, светлые волосы, короткая стрижка, родинка на правой щеке. Во что была одета пенсионерка, неизвестно.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Валентины Ганич, просьба позвонить по номерам: +7-989-529-31-17, +7-918-596-57-94.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.