Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы
В Ростовской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, происшествие случилось в Аксайском районе в ночь на 10 июня. По данным следствия, мужчина избил свою сожительницу. Он привязал ее за ноги буксировочным тросом к переднему бамперу грузового микроавтобуса и протащил по дороге до лесопосадки. Там он нанес ей несколько ударов кувалдой по голове. Ее тело мужчина сбросил в овраг. Однако это увидел случайный прохожий и позвонил в полицию.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

В ведомстве сообщили, что фигурант дела помещен в следственный изолятор. Следователем ему предъявлено обвинение.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.