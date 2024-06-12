Фото: Ростов ру

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Напомним, происшествие случилось в Аксайском районе в ночь на 10 июня. По данным следствия, мужчина избил свою сожительницу. Он привязал ее за ноги буксировочным тросом к переднему бамперу грузового микроавтобуса и протащил по дороге до лесопосадки. Там он нанес ей несколько ударов кувалдой по голове. Ее тело мужчина сбросил в овраг. Однако это увидел случайный прохожий и позвонил в полицию.Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».В ведомстве сообщили, что фигурант дела помещен в следственный изолятор. Следователем ему предъявлено обвинение.