Ради бутылки пива мужчина наставил пистолет на продавца в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красносулинском районе Ростовской области вооруженный мужчина ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.В ночь на 25 ноября произошло нападение на торговую точку. Злоумышленником оказался молодой человек 25 лет. Он вошел в магазин с предметом, похожим на пистолет, и направил его на продавца. Затем он потребовал выдать ему алкогольные напитки. Получив желаемое, молодой человек скрылся.В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».