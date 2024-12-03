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Ради бутылки пива мужчина наставил пистолет на продавца в Ростовской области

Ради бутылки пива мужчина наставил пистолет на продавца в Ростовской области
В Красносулинском районе Ростовской области вооруженный мужчина ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ночь на 25 ноября произошло нападение на торговую точку. Злоумышленником оказался молодой человек 25 лет. Он вошел в магазин с предметом, похожим на пистолет, и направил его на продавца. Затем он потребовал выдать ему алкогольные напитки. Получив желаемое, молодой человек скрылся.

В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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