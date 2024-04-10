В Ростове 35-летний мужчина попал под колеса грузовика

Фото: Rostov.ru.

В Ростове пешеход попал под колеса грузовой машины. ДТП случилось в районе Комсомольской площади 9 апреля около 16:00.В тот день 47-летний водитель «КамАЗа» ехал по улице Ивановского — от Сталинградской к Мечникова. В какой-то момент на проезжей части появился пешеход. Мужчина вышел из-за припаркованной машины и оказался на пути у грузовика.Большегруз на полном ходу снес человека. Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило в сторону.— В результате аварии пострадал 35-летний мужчина, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.