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На месте крупного пожара на рынке «Классик» работают более 300 спасателей

На месте крупного пожара на рынке «Классик» работают более 300 спасателей
На выезде из Ростова горит рынок «Классик». На месте крупного пожара работают более 300 спасателей. Торговые точки и павильоны горят на площади четыре тысячи квадратных метров.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации огня принимают участие 317 спасателей и 114 единиц техники. Возгоранию объявлен четвертый ранг сложности.

Напомним, пожар начался в двухэтажном торговом павильоне, в котором находился магазин с пиротехникой. Фейерверки взрывались и разносили огонь. Прибывшие к месту ЧП торговцы пытались спасти свои товары и создавали суматоху. На подъезде к рынку образовались пробки.

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