На месте крупного пожара на рынке «Классик» работают более 300 спасателей

На выезде из Ростова горит рынок «Классик». На месте крупного пожара работают более 300 спасателей. Торговые точки и павильоны горят на площади четыре тысячи квадратных метров.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации огня принимают участие 317 спасателей и 114 единиц техники. Возгоранию объявлен четвертый ранг сложности.Напомним, пожар начался в двухэтажном торговом павильоне, в котором находился магазин с пиротехникой. Фейерверки взрывались и разносили огонь. Прибывшие к месту ЧП торговцы пытались спасти свои товары и создавали суматоху. На подъезде к рынку образовались пробки.