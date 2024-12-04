Фура с сахаром перевернулась на трассе в Ростовской области
4 декабря на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошел инцидент с переворотом грузового автомобиля, нагруженного мешками сахара.
В районе поселка Красный Колос микроавтобус «ГАЗель», движущийся по дороге, при попытке сделать поворот налево столкнулся с легковым автомобилем. Это столкновение стало причиной опрокидывания фуры, в результате чего мешки с сахаром разбросались по всей проезжей части.
В результате происшествия никто не получил травм.
Однако из-за автомобильной аварии образовалась небольшая пробка.