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Припаркованный «Рено Логан» сгорел в Ростове-на-Дону

Припаркованный «Рено Логан» сгорел в Ростове-на-Дону
В донской столице сгорела припаркованная иномарка. ЧП случилось 9 сентября примерно в 3 часа ночи в Октябрьском районе.

Владелец «Рено Логана» оставил машину возле своего дома на улице Рахманинова. Посреди ночи автомобиль загорелся, и мужчина сразу вызвал пожарных. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Позднее было установлено, что машина воспламенилась в моторном отсеке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали восемь спасателей и две единицы противопожарной техники. Ликвидировать возгорание удалось лишь через 20 минут. В результате происшествия салон автомобиля почти полностью выгорел, но никто из людей не пострадал.

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