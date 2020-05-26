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Припаркованная машина сгорела дотла в Ростове

Припаркованная машина сгорела дотла в Ростове
В донской столице сгорел припаркованный ВАЗ. Пожар случился 27 мая примерно в 5 часов утра в Первомайском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в переулке Гуковском стоял припаркованный «ВАЗ-2106». Судя по всему, машину кто-то поджег, потому что ранним утром никто ею не управлял. Тушить возгорание отправили 13 спасателей и две единицы техники. Пламя удалось ликвидировать примерно за 10 минут.

В ведомстве добавили, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Выясняют обстоятельства случившегося.

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