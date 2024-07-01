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Причиной пожара на рынке в Каменске-Шахтинском стали сварочные работы

Причиной пожара на рынке в Каменске-Шахтинском стали сварочные работы
В Каменске-Шахтинском сгорели четыре павильона на Центральном рынке. Причиной пожара стали электросварочные работы. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС 1 июля.

Пламя вспыхнуло вечером 30 июля на улице Торговый проезд, 5. Очевидцы заметили, как в небо поднялись густые клубы дыма, и вызвали сотрудников МЧС.

Для тушения привлекли 111 пожарных на четырех автоцистернах. Всего огонь распространился на площади 120 квадратов.

- Пожар произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности при проведении электросварочных работ, - сообщают в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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