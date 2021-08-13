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При пожаре в Ростовской области скончался 63-летний мужчина

При пожаре в Ростовской области скончался 63-летний мужчина

При пожаре в Ростовской области погиб 63-летний мужчина. Происшествие случилось 15 августа в посёлке Чертково.

Жители улицы Розы Люксембург почувствовали запах гари рано утром. Оказалось, что в доме № 214 начался пожар. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, к приезду пожарных огонь успел распространиться на 30 квадратных метров.

В результате возгорания погиб 63-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

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