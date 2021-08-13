При пожаре в Ростовской области скончался 63-летний мужчина
При пожаре в Ростовской области погиб 63-летний мужчина. Происшествие случилось 15 августа в посёлке Чертково.
Жители улицы Розы Люксембург почувствовали запах гари рано утром. Оказалось, что в доме № 214 начался пожар. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.
Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, к приезду пожарных огонь успел распространиться на 30 квадратных метров.
В результате возгорания погиб 63-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.