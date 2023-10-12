При пожаре на складе в Ростовской области заживо сгорел мужчина

Фото: DonDay.ru.

В Орловском районе Ростовской области мужчина погиб во время пожара. Жуткое ЧП случилось в поселке Орловском в ночь на 11 октября.Склад в переулке 1-й Конной Армии, 57 загорелся около 3 часов. Пламя в считанные минуты охватило все здание. В огне оказалось порядка 600 квадратных метров помещения. Местные жители, увидев пожар, вызвали спасателей.На место прибыли 11 человек на трех автоцистернах. Полностью потушить огонь удалось через пару часов. Внутри здания обнаружили тело мужчины. Его возраст пока не известен. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, он скончался от ожогов.