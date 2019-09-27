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При ночном пожаре в Ростове сгорели три иномарки

При ночном пожаре в Ростове сгорели три иномарки
Сразу три автомобиля сгорели в Ростове-на-Дону. Пожар случился примерно в 1 час 29 сентября. ЧП произошло на улице 339-й Стрелковой дивизии.

- К тушению привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь пожара составила шесть квадратных метров. К моменту прибытия спасателей огнём были объяты три автомобиля: «Додж», «Мазда Протеже» и «Хендай Соната». По информации ведомства, на ликвидацию возгорания ушло примерно десять минут. В результате инциденты ни один человек не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания.

Добавим, той же ночь, спустя порядка двух часов, произошёл пожар на улице Миронова. Как выяснилось, горел автомобиль «Тойота».

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