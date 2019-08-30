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Один человек пострадал при пожаре в гараже в Ростове-на-Дону

Один человек пострадал при пожаре в гараже в Ростове-на-Дону
В результате пожара в гараже в Ростове пострадал один человек. Инцидент произошёл 31 августа в районе дома № 89 по улице 18-я Линия. Сообщение о происшествии поступило примерно в 17:30.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

На ликвидацию возгорания ушло примерно полчаса. В результате пожара пострадал один человек. Повреждения получил автомобиль, находившийся в гараже. Причину пожара, как и личность пострадавшего, установят специалисты.

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