Один человек пострадал при пожаре в гараже в Ростове-на-Дону



В результате пожара в гараже в Ростове пострадал один человек. Инцидент произошёл 31 августа в районе дома № 89 по улице 18-я Линия. Сообщение о происшествии поступило примерно в 17:30.



- Площадь пожара составила 15 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.



На ликвидацию возгорания ушло примерно полчаса. В результате пожара пострадал один человек. Повреждения получил автомобиль, находившийся в гараже. Причину пожара, как и личность пострадавшего, установят специалисты.