При крушении поезда в Республике Коми пострадали работники предприятия из Батайска

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Работники предприятия из Батайска пострадали при крушении поезда в Республике Коми. Об этом 29 июня сообщает БВ со ссылкой на Роструд.- Тяжелые травмы получили работники ООО ПТБ «Вымпел-Юг» из города Батайска Ростовской области и Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» из города Новороссийска. Сотрудник «Газпрома» из Екатеринбурга получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в ведомстве порталу.Число пострадавших пока не известно. Подразделение транспортной безопасности «Вымпел-Юг» зарегистрировано в Батайске на улице Энгельса, 341. Организация занимается деятельностью, связанной с охраной.Напомним, трагедия случилась вечером 26 июня в Республике Коми. Девять вагонов из 14 поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. В момент схода внутри находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В результате происшествия три человека погибли, десятки получили травмы.