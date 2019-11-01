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Пожилая женщина погибла при пожаре в Ростовской области

Пожилая женщина погибла при пожаре в Ростовской области
Пожилая женщина погибла в пожаре в летней кухне в Ростовской области. Несчастный случай произошел 2 ноября на улице Урожайной в Миллерово.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на площади 9 квадратных метров горела летняя кухня. 86-летняя хозяйка постройки не смогла выбраться из горящего здания и погибла.

- Причины случившегося устанавливают, - уточнили в ведомстве. - В тушении принимали участие 12 спасателей и три единицы техники.

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