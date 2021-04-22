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В Ростове пожарная машина врезалась в иномарку

В Ростове пожарная машина врезалась в иномарку
В Ростове произошла авария с участием пожарной машины. ДТП случилось рано утром 26 апреля.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 29-летний спасатель ехал на вызов с включенным спецсигналом по улице Вавилова. В районе дома № 85А он врезался в автомобиль «Шевроле Ланос», который двигался по «встречке». От сильного удара оба транспорта получили механические повреждения.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП станут известны позже.

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