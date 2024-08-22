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Пожар на окраине Каратаево потушили на площади один гектар

Пожар на окраине Каратаево потушили на площади один гектар
На окраине хутора Каратаево Ростовской области потушили ландшафтный пожар на площади один гектар. Специалисты боролись с возгоранием на протяжении 3,5 часа.

Свидетели крупного пожара позвонили в спецслужбу около 11:30. На место прибыли 35 специалистов и 8 пожарных машин. Уже к 15:00 огонь удалось полностью ликвидировать.

По словам горожан, пламя распространялось буквально на глазах. Столб дыма было видно за несколько километров.

Вероятно, причиной крупного пожара стали аномальная засуха и сильный ветер.
Фото: ростов.ру
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