Пожар на окраине Каратаево потушили на площади один гектар

Фото: ростов.ру

На окраине хутора Каратаево Ростовской области потушили ландшафтный пожар на площади один гектар. Специалисты боролись с возгоранием на протяжении 3,5 часа.Свидетели крупного пожара позвонили в спецслужбу около 11:30. На место прибыли 35 специалистов и 8 пожарных машин. Уже к 15:00 огонь удалось полностью ликвидировать.По словам горожан, пламя распространялось буквально на глазах. Столб дыма было видно за несколько километров.Вероятно, причиной крупного пожара стали аномальная засуха и сильный ветер.