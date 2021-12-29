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Посреди дороги в Ростове иномарка застряла в яме

Посреди дороги в Ростове иномарка застряла в яме
В Ростове машина застряла в яме посреди проезжей части. ЧП случилось вечером 6 января в микрорайоне Чкаловском.

По словам очевидцев, автомобилист за рулем, предположительно, «Ниссана Кашкай», ехал по улице Штахановского. Недалеко от дома № 3 правое переднее колесо оказалось в яме. На скорости машина резко остановилась, а три других колеса буквально оторвались от асфальта на десятки сантиметров.

Водитель пытался вызволить авто из ловушки самостоятельно, но не смог. Пришлось вызывать эвакуатор, чтобы достать иномарку.
Фото: соцсети.
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