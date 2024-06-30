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После пожаре в Батайске два человека попали в больницу

После пожаре в Батайске два человека попали в больницу
В Батайске Ростовской области два человека пострадали при пожаре. ЧП случилось 30 июня в одной из квартир дома № 199А на улице Ленина.

Соседи почувствовали едкий запах гари около полудня. Они же вызвали спасателей.

— На место направили 18 человек на пяти автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду огнеборцов пламя охватило несколько квадратных метров, но этого хватило, чтобы квартиру заволокло дымом.

Пожарные эвакуировали больше 30 соседей и потушили огонь. Из жилья, где случился пожар, вынесли 74-летнего мужчину и 73-летнюю женщину. Медики отвезли их с отравлением дымом в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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