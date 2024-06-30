После пожаре в Батайске два человека попали в больницу

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске Ростовской области два человека пострадали при пожаре. ЧП случилось 30 июня в одной из квартир дома № 199А на улице Ленина.Соседи почувствовали едкий запах гари около полудня. Они же вызвали спасателей.— На место направили 18 человек на пяти автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду огнеборцов пламя охватило несколько квадратных метров, но этого хватило, чтобы квартиру заволокло дымом.Пожарные эвакуировали больше 30 соседей и потушили огонь. Из жилья, где случился пожар, вынесли 74-летнего мужчину и 73-летнюю женщину. Медики отвезли их с отравлением дымом в больницу.