Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Порыв на улице Орбитальной в Ростове будут устранять еще сутки

Порыв на улице Орбитальной в Ростове будут устранять еще сутки
В Ростове-на-Дону утром 23 сентября произошла коммунальная авария на улице Орбитальной. Спасатели пообещали устранить неполадки через сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканал.

Как сообщалось ранее, потоки горячей воды хлынули на проезжую часть Орбитальной улицы. Из-за этого инцидента затруднилось движение транспорта. Пешеходы также столкнулись с препятствиями при переходе через дорогу.

Позже в водоканале объяснили причину образования реки. Оказалось, что случился прорыв диаметром в тысячу миллиметров. В настоящее время его пытаются починить бригада и четыре единицы техники. Однако работы затянутся до восьми утра 24 сентября.

К счастью, жители близлежащих домов останутся с водой. Только в Первомайском районе водонапор станет слабее. Так, в домах на переулках Днепровский, Уральский, Сальский и на улице Вятской люди ощутят пониженное давление. Вероятно, воды не будет в квартирах, расположенных выше третьего этажа.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.