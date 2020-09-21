Порыв на улице Орбитальной в Ростове будут устранять еще сутки
В Ростове-на-Дону утром 23 сентября произошла коммунальная авария на улице Орбитальной. Спасатели пообещали устранить неполадки через сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканал.
Как сообщалось ранее, потоки горячей воды хлынули на проезжую часть Орбитальной улицы. Из-за этого инцидента затруднилось движение транспорта. Пешеходы также столкнулись с препятствиями при переходе через дорогу.
Позже в водоканале объяснили причину образования реки. Оказалось, что случился прорыв диаметром в тысячу миллиметров. В настоящее время его пытаются починить бригада и четыре единицы техники. Однако работы затянутся до восьми утра 24 сентября.
К счастью, жители близлежащих домов останутся с водой. Только в Первомайском районе водонапор станет слабее. Так, в домах на переулках Днепровский, Уральский, Сальский и на улице Вятской люди ощутят пониженное давление. Вероятно, воды не будет в квартирах, расположенных выше третьего этажа.