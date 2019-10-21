Погибший при ДТП в Батайске пешеход был известным музыкантом



Стала известна личность мужчины, погибшего при ДТП в Батайске. Им оказался 44-летний музыкант и предприниматель Сергей Лобко.



Напомним, трагедия произошла 21 октября на улице Энгельса. Вечером в районе дома № 353 Сергей внезапно вышел на дорогу, когда по проезжей части ехала «Киа Рио». Водитель иномарки не успел увернуться и сбил его. От полученных травм он скончался на месте.



Позже стало известно, что погибший — бизнесмен, который владел в Батайске несколькими магазинами по продаже детских игрушек, сообщает «Батайское время».



Будучи старшеклассником, Сергей Лобко собрал музыкальный коллектив. Он играл на гитаре и исполнял песни. Позже он основал группу «Русский стиль». Музыканты долгие годы организовывали выступления. Увы, теперь они лишились своего фронтмена.



У Сергея остались сын, жена, мать и маленький внук. Его похороны пройдут в Красном саду 23 октября.