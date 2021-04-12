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Погибшего на Невской мануфактуре дончанина похоронят на Серафимовском кладбище

Погибшего на Невской мануфактуре дончанина похоронят на Серафимовском кладбище
Спасатель, погибший при пожаре на Невской мануфактуре, будет похоронен на одном из старейших кладбищ Санкт-Петербурга. Прощание с Ильей Белецким состоится в полдень 15 апреля на Серафимовском кладбище.

По словам матери погибшего спасателя Нелли Белецкой, на похороны сына приедут родственники и друзья Ильи из Ростовской области. Они уже едут в Северную столицу, чтобы поддержать семью в трудную минуту.

- Очень приятно осознавать, что Ростов нас помнит, ведь Илья родом из Ростовской области, - поделилась убитая горем мать погибшего спасателя.

Напомним, пожар на Невской мануфактуре произошел 12 апреля. Илья Белецкий выводил людей из огня, когда на него обрушилась полыхающая кровля. Шансов выжить у мужчины не было.

Из Ростовской области в Санкт-Петербург Илья приехал около 15 лет назад. Ранее семья жила в поселке Аюта под Шахтами. Более 10 лет Илья отдал спасению людей и работе на благо страны. Боевые товарищи вспоминают его как профессионала своего дела и просто хорошего человека. Спасателя наградят посмертно.

По предварительным данным, причиной пожара на Невской мануфактуре стал умышленный поджог. Сейчас эту версию прорабатывают следователи. Уже задержаны директор мануфактуры и его заместитель.

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