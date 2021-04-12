Погибшего на Невской мануфактуре дончанина похоронят на Серафимовском кладбище

Спасатель, погибший при пожаре на Невской мануфактуре, будет похоронен на одном из старейших кладбищ Санкт-Петербурга. Прощание с Ильей Белецким состоится в полдень 15 апреля на Серафимовском кладбище.По словам матери погибшего спасателя Нелли Белецкой, на похороны сына приедут родственники и друзья Ильи из Ростовской области. Они уже едут в Северную столицу, чтобы поддержать семью в трудную минуту.- Очень приятно осознавать, что Ростов нас помнит, ведь Илья родом из Ростовской области, - поделилась убитая горем мать погибшего спасателя.Напомним, пожар на Невской мануфактуре произошел 12 апреля. Илья Белецкий выводил людей из огня, когда на него обрушилась полыхающая кровля. Шансов выжить у мужчины не было.Из Ростовской области в Санкт-Петербург Илья приехал около 15 лет назад. Ранее семья жила в поселке Аюта под Шахтами. Более 10 лет Илья отдал спасению людей и работе на благо страны. Боевые товарищи вспоминают его как профессионала своего дела и просто хорошего человека. Спасателя наградят посмертно.По предварительным данным, причиной пожара на Невской мануфактуре стал умышленный поджог. Сейчас эту версию прорабатывают следователи. Уже задержаны директор мануфактуры и его заместитель.