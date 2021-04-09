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В Ростове прошла панихида в память о погибшем на Невской мануфактуре спасателе

В Ростове прошла панихида в память о погибшем на Невской мануфактуре спасателе
В Ростове-на-Дону прошла панихида в память о погибшем на Невской мануфактуре спасателе. Небольшую литургию провели на территории пожарной части №13 на улице Новаторов, 3.

В литургии приняли участие спасатели части. Священнослужитель прочел молитву. После богослужения пожарные почтили погибшего земляка минутой молчания.

Напомним, ЧП случилось 12 апреля в историческом здании «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. За несколько часов пламя охватило порядка 10 тысяч квадратных метров. Пожару был объявлен пятый, самый высокий, уровень сложности. Во время разведки погиб 31-летний Илья Белецкий, специалист МЧС из звена газодымозащитной службы.

Погибшим оказался уроженец города Шахты. В северную столицу он переехал около 10 лет назад.

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